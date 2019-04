Die grosse Ekstase

Alex Clare zieht die Konzertbesucher mit seiner unverwechselbaren Stimme in seinen Bann. Foto: Anja Zurbruegg

Alex Clare zieht die Konzertbesucher mit seiner unverwechselbaren Stimme in seinen Bann. Foto: Anja Zurbruegg

Für das Unplugged spielt «Death by Chocolate» das erste Akustikset überhaupt. Foto: Mauro Pinterowitch

Es folgt der Auftritt der Bieler Rockband «Death By Chocolate». Foto: Maruo Pinterowitch

Am Donnerstag spielte das Wetter zwar nicht ganz mit. Die Organisatoren des Zermatt Unplugged waren jedoch darauf vorbereitet. Auch der dritte Festivaltag kann als mehr als gelungen bezeichnet werden und wusste mit Highlights wie Alex Clare, Jacob Banks oder Boy George & Culture Club zu überzeugen.

Wegen dem Regen mussten die Konzerte in der «Blue Lounge» und bei der «Gandegghütte» am Donnerstag nach innen verschoben werden. Die Organisatoren waren jedoch aufgrund der Prognosen im Vorfeld gut gewappnet, beispielsweise mit zusätzlichen Unterständen im Taste Village.

Eines der Highlights, das Konzert des Briten Alex Clare, war vollständig ausverkauft. Und auch der Soulsänger Jacob Banks und der Star des Tages, Boy George & Culture Club, lockten zahlreiche Konzertbesucher an. Die Erwartungshaltung an Boy George & Culture Club war im Vorfeld riesig. Viele Festivalbesucher sind mit ihrer Musik aufgewachsen. Haben mitgekriegt, wie der Sänger in seinem Leben manches Hoch und Tief durchlebt hat. Gefängnisaufenthalt inklusive. Seine schlimmsten Jahre wurden von Alkohol- und Drogenexzessen überschattet.

Inzwischen ist er aber clean, wier er sagt. Und trinkt seit über zehn Jahren keinen Alkohol mehr. Nach mehreren Jahren, in denen die Band inexistent war, gehen sie seit einigen Jahren wieder gemeinsam auf Tour und haben im vergangenen Herbst ein neues Album herausgebracht. «Life» wurde von den Kritikern gut aufgenommen, genauso wie der Auftritt von Boy George & Culture Club von den Konzertbesuchern in Zermatt. Für viele war es ein Schwelgen in beinahe vergessenen Jugenderinnerungen.

Wie der Veranstalter gestern mitteilte, mussten die beiden Konzerte von Declan J Donovan von heute und morgen abgesagt werden. Als Ersatz konnte kurzfristig die deutsche Gruppe «Strassenunterhaltungsdienst» engagiert werden.

mas

12. April 2019, 11:17

Artikel teilen