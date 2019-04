«Den Eltern Grenzen aufzeigen»

Armin Zurbriggen hat 38 Jahre für die Rarner Schule gearbeitet. Am 28. Juni wird er die Lehrer-Chatgruppe verlassen und macht sich alleine auf eine fünf- bis sechswöchige Wanderung durch Spanien. Foto: WB/Alain Amherd

Mengis Medien lanciert die Bildungsserie «Schüälziit». Den Startschuss macht Armin Zurbriggen, abtretender Direktor der Schulregion Raron. Ein Gespräch über Schüler. Und Eltern.

38 Jahre war Armin Zurbriggen für die Rarner Schule tätig. Erst als Lehrer, dann als Direktor. Am Freitag, 28. Juni 2019, geht er Pension. Er sagt, er bereue seinen Entscheid nicht, damals den Lehrerberuf gewählt zu haben. Und er sagt, dass das Verhältnis der Lehrerschaft zu den Eltern komplexer und komplizierter geworden ist. «Es ist klar, dass die Eltern über den Schulbetrieb informiert werden müssen. Aber man muss ihnen auch Grenzen aufzeigen. In gewissen Bereichen ist nunmal die Lehrperson der Chef.» Das vollständige Interview mit Armin Zurbriggen lesen Sie im «Walliser Bote» vom Freitag.

Multimediale Serie

Der «Walliser Bote», 1815.ch und rro.ch widmen sich in den kommenden Wochen intensiv der Schule von morgen. In der Serie «Schüälziit» sprechen wir mit Leuten, die etwas zur Schule zu sagen haben. Wir fragen, wie es um die Schule im Wallis steht, und wie sie sich verändern muss, um den verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden. Kommende Woche mit Damian Gsponer, Schulleiter der gd-Schule in Bratsch.

11. April 2019, 16:00

