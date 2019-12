Gesellschaft | In der Schweiz gibt es fast 7000 Mitglieder in 200 lokalen Clubs

Der Kiwanis-Club Oberwallis wurde am 13. Dezember 1969 in Visp gegründet. Foto: zvg

Der Kiwanis Club Oberwallis feiert Jubiläum. Am 13. Dezember vor 50 Jahren wurde der Verein gegründet. Heute unterstützt er unter anderem die Aktion "Wiehnächtu fer alli".

Der Name Kiwanis geht auf einen Ausdruck der Otchipew-Indianer zurück. Er bedeutet so viel wie: "Wir handeln, wir haben eine gute Zeit". Kiwanis ist eine internationale Serviceorganisation von selbständigen Clubs.

In der Schweiz sind fast 7000 Mitglieder in 200 lokalen Clubs mit der Kiwanis-Idee verbunden. Kiwaner wollen in ihren Zielen durch uneigennützige Dienste eine bessere Gemeinschaft bilden helfen, national und weltweit nach dem gemeinsamen Motto: "Serving the children of the World".

Jeder Kiwanis Club bemüht sich um gezielten und wirkungsvollen Einsatz in seiner Region. Die benötigten Mittel erwirtschaftet jeder Club selbst unter Ausnützung der vielfältigen Fähigkeiten seiner Mitglieder. Jeder verdiente Franken kommt so der ausgewählten Bestimmung im sozialen Engagement zugute. Daneben werden regionale, nationale und internationale Projekte gefördert. Seit Jahren unterstützt der Kiwanis-Club Oberwallis die Aktion "Wiehnächtu fer alli" und hilft bei der Verteilung der Geschenke.

50 Jahre sind seit der Gründung des Kiwanis Clubs Oberwallis am 13. Dezember 1969 vergangen. Im nächsten Jahr stehen mehrere Jubiläumsaktionen an. Unter anderem erscheint eine Chronik und im Juni sollen Kinder und Jugendliche anlässlich der Kinderolympiade vom Jubiläum profitieren.

ik

13. Dezember 2019, 21:34

Artikel teilen