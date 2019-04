NEUWA | Das war der Samstag an der NEUWA

Impressionen vom Samstag. Wie gross die Palette an Fahrzeugen ist, zeigte ACW Camper mit einigen Wohnmobilen. Foto: 1815.ch

Impressionen vom Samstag. Wenn auch dessen Ökobilanz ziemlich schlecht sein dürfte, zog das 2000 GT Veloce Coupé von Alfa Romeo aus dem Jahr 1974 ebenfalls Bewunderer an. Foto: 1815.ch

Impressionen vom Samstag. ... und wenn es nicht glänzt, so ist es gewollt. Wie bei diesem mattlackierten Mercedes-Benz AMG. Foto: 1815.ch

Impressionen vom Samstag. Es glänzt und glitzert überall, die Neuwagen in der Litternahalle sind aufs Schönste herauspoliert ... Foto: 1815.ch

Gestern Freitag eröffnete die NEUWA dem interessierten Publikum ihre Türen, morgen geht es in den Endspurt. Impressionen vom Samstag, dem zweiten Ausstellungstag.

Zum 39. Mal – und definitiv zum letzten Mal in der altehrwürdigen Litternahalle – findet dieses Wochenende der Autosalon NEUWA in Visp statt. Klicken Sie sich in der Bildstrecke durch die Impressionen des zweiten Ausstellungstages.

Mehr zur NEUWA lesen Sie im Walliser Bote vom Montag, 29. April 2019.

awo

27. April 2019, 20:45

