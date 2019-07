Der Start ins Berufsleben

Auf Schuljahresbeginn hin starten 15 Jugendliche im Kanton Wallis ihre Ausbildung bei UBS, zwei haben dies bereits Anfang des Jahres getan.

Im Herbst beginnt für viele Jugendliche der Einstieg ins Berufsleben. So auch bei der UBS Wallis. Da starten 15 junge Leute ihre Ausbildung - zehn KV-Lernende und fünf Auszubildende im Bereich Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen BEM. Zwei BEM-Maturanden haben bereits Anfang März angefangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Banklehre bei UBS beinhaltet eine dreijährige kaufmännische Grundausbildung mit Praxisbezug. Der Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen beinhaltet eine 18-monatige Bankfachausbildung mit unterschiedlichen Praxiseinsätzen.

«Ich freue mich auf den Nachwuchs bei uns in der Region. Die jungen Leute bringen einen willkommenen, frischen Schwung in die Bank, der in Kombination mit unseren treuen, langjährigen Mitarbeitern für UBS wertvoll ist. Ich freue mich jetzt schon darauf, die jungen UBS-Mitarbeiter im Laufe der nächsten Tage begrüssen und persönlich treffen zu können», wird UBS-Regionaldirektor Iwan Willisch in der Mitteilung zitiert.

30. Juli 2019, 11:11

