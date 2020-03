Desinfektionsmittel für den Gesundheitssektor

Der Arzneimittelhersteller Siegfried reagiert auf drohende Versorgungsengpässe bei Desinfektionsmitteln. Das Unternehmen stellt dieses nun für den Gesundheitssektor her - demnächst auch in Evionnaz.

Bei Desinfektionsmitteln drohen Versorgungsengpässe. Der Arzneimittelhersteller Siegfried reagiert auf diesen Umstand. Das Unternehmen unterstütze in den Regionen, an denen es mit Standorten vertreten sei, den Gesundheitssektor mit der Herstellung von Desinfektionsmitteln, hiess es in einer Medienmitteilung.

Die Lieferungen erfolgten im Rahmen der Möglichkeiten kostenlos, schrieb Siegfried am Dienstagabend. Im Kanton Aargau, wo Siegfried in Zofingen seinen Hauptsitz hat, hätten Lieferungen bereits stattgefunden. Im Wallis, wo das Unternehmen einen Standort in Evionnaz hat, stünden sie kurz bevor.

Auch im deutschen Minden seien bereits regionale Gesundheitsinstitute versorgt worden. An den anderen Standorten - im deutschen Hameln, in St. Vulbas in Frankreich, an zwei Standorten in den USA sowie in China und Malta - sei man in Kontakt mit den Behörden.

Private oder kommerzielle Organisationen werde man nicht beliefern, so Siegfried.

sda/wh

25. März 2020, 08:29

