Briger Eisbahn ist zurück

Die Eisbahn in Brig ist wieder geöffnet. Trotz schlechtem Wetter am Startwochenende blickt Eismeister Kurt Locher positiv auf die nächsten Wochen.

Geplant war die Wiedereröffnung der Eisbahn in Brig am Samstag. Wegen des nassen Wetters wurde der Saisonstart auf den Sonntag verschoben. Um gutes Eis zu produzieren wird die Kühlmaschine benötigt, welche an die Eisbahn angeschlossen ist. Das einzige was die Verantwortlichen bremsen könne, seien heftige Schneefälle oder Niederschläge, so Eismeister Kurt Locher.

Die Eisbahn gehört bereits 15 Jahre zur Simplonstadt dazu und ist damit zu einem festen Bestandteil in der Adventszeit geworden. Sie lädt Alt und Jung zum Schlittschuhlaufen ein. Vor allem Schulklassen aus der Region profitieren vom Angebot. Vermehrt besuchen aber auch Touristen die Eisbahn. Die Eisbahn ist bis am 6. Januar täglich geöffnet.

gm

24. November 2019, 19:45

Artikel teilen