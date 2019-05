Die ersten Kämpfe sind ausgetragen

Nachdem gestern bereits in Aproz gestochen wurde, geht es heute weiter. Die ersten Kämpfe in den Kategorien Erstmelken und Kategorie III sind ausgetragen. Am Nachmittag kommt es zu den Finalkämpfen.

Nicht nur für die Züchter begann der heutige Tag früh. Bereits um halb 8 Uhr reservierten sich die ersten Fans an dem Hang einen guten Platz, um die Ringkuhkämpfe zu verfolgen. Und dies bei kalten Temperaturen und einem bissigen Wind.

Nachdem die Kühe gewogen und in die Kategorien eingeteilt worden sind, konnte es dann losgehen. Bereits bei den Erstmelken konnten die Zuschauer spannende Kämpfe mitverfolgen. In der Kategorie III ging es dann hart auf hart weiter.

Im Laufe des Vormittags klärte der Himmel dann etwas auf und die Temperaturen stiegen etwas in die Höhe. So dürfen sich die Zuschauer am Nachmittag auf weitere spannende Kämpfe freuen. Und auf die Krönung einer Königin.

