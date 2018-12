Die HES-SO erhält ein neues Institut

Hochschule | Forschung in den Bereichen Energie und Umwelt

Die Hochschule HES-SO Wallis vereint die Kompetenzen ihrer Hochschulen für Ingenieurwissenschaften und für Wirtschaft in einem neuen Institut für Energie und Umwelt. Damit soll die "Innovation in einem Schlüsselbereich des Kantons" gefördert und der Technologietransfer hin zu den Unternehmen gefördert werden, gibt die HES-SO in einer Medienmitteilung bekannt.

Im neuen Institut Energie umd Umwelt würden technische, wirtschaftliche und soziale Kompetenzen gebündelt, um Projekte bereichsübergreifend statt sektoral bearbeiten zu können. So kämen an den interdisziplinären Forschungsprojekten etwa Fachleute für Hydraulik, Smart Cities, E-Energy, Grüne Chemie, Energiekomponenten, Energiemärkte und-politiken sowie gesellschaftliche Akzeptanz zum Einsatz.

Geforscht wird dabei insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, Mobilität, Umwelt, sowie Multi-Energie-Netze, wobei der Energieeffizienz eine besondere Bedeutung zuteil werden soll. Mit insgesamt 60 Mitarbeitenden wird das neue Institut für Energie und Umwelt eines der grössten der HES-SO werden; geleitet wird es von Pierre Roduit, bis anhin ordentlicher Professor an der Hochschule für Ingenieurwissenschaften. Das Budget beträgt fünf Millionen Franken.

