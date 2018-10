In die jungen Musiker investieren

Der Jugend Raum schaffen, um frei aufspielen zu können. So lautet die Devise der Jugendmusiken im Wallis. Neu ist auch die Jugendmusik aus Ried-Brig Mitglied beim Walliser Verband.

In einer Zeit, in der viele Vereine zu kämpfen haben, sind dies erfreuliche Signale. In Ried-Brig ist erst in diesem Jahr eine neue Jugendmusik gegründet worden. Und nun ist sie an der gestrigen Delegiertenversammlung auch in den Verband der Walliser Jugendmusiken beigetreten.

Es sei wichtig, in die Jugend zu investieren, sagte Präsident Martin Henzen. Der abtretende Vize-Präsident Werner Andenmatten meinte, dass es für die Jungen schön sei, eine eigene Musik aufzubauen und unter seinesgleichen spielen zu können. «Musik ist das beste Hobby, das man sich vorstellen kann», sagte Andenmatten.

Bei dem Verband der Jugendmusik Wallis ist im letzten Jahr einiges passiert. Zwei neue Köpfe kamen in den Vorstand und haben ihre erste Delegiertenversammlung abgehalten. Romaine Montani ist für die Finanzen des Verbands zuständig und Josef Imoberdorf für die Informatik. Für den zurückgetretenen Vize-Präsidenten Werner Andenmatten gibt es bislang noch keinen Ersatz, da niemand kandidieren wollte.

28. Oktober 2018, 11:07

