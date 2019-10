Schwarznasenschaf-Schau im Tirol

Schwarznasenschafe sind nicht nur im Wallis, sondern auch im Tirol beliebt. Und das schon seit 25 Jahren. Am Sonntag gab es dazu in Westendorf eine Jubiläumsausstellung.

Das Walliser Schwarznasenschaf ist weitum beliebt, im Kanton Wallis finden sich noch zahlreiche Züchter. Weniger bekannt ist, dass das Walliser Schwarznasenschaf auch im Tirol beheimatet ist. Bereits 1987 wurden die ersten Walliser Schwarznasenschafe nach Österreich exportiert. 1994 wurde der Schwarznasenzuchtverein Tirol gegründet. Die Anzahl der Züchter ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und es gibt heute drei aktive Zuchtvereine im Tirol.

Unter der Leitung des Gründungs- und jetzigen Obmanns Josef Krall fand am Wochenende in Westendorf eine Ausstellung zum 25-Jahr-Jubiläum statt.

Über all die Jahre pflegten die Tiroler Schäfer einen regen Kontakt mit den Oberwalliser Schwarznasenzüchtern, wie Daniel Steiner, Präsident Oberwalliser Schwarznasenschaftzuchtverband, in einer Mitteilung festhält. An der Ausstellung in Westendorf amteten die Experten des Oberwalliser Schwarznasenzuchtverbands Erwin Pfammatter und Thomas Henzen als Preisrichter. Insgesamt begutachteten die Experten 180 Schwarznasenschafe.

01. Oktober 2019, 10:35

