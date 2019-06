«Lötschentaler» lancieren die Grand Detour of Switzerland

Tourismus | Weil sie abseits der Grand Tour of Switzerland liegen

«Die Lötschentaler» bedauern, dass die Grand Tour of Switzerland nicht auch einen Abstecher ins Lötschental macht. Deshalb haben sie eine eigene Grand Tour ins Leben gerufen. Foto: zvg

Weil die Grand Tour of Switzerland von Schweiz Tourismus nicht ins Lötschental führt, haben die Hoteliers von «Die Lötschentaler» die Grand Detour of Switzerland lanciert. Mit der Aktion wollen sie zeigen, dass sich ein Abstecher ins Lötschental lohnt.

Die Grand Tour of Switzerland führt auf über 1’600 Kilometern durch die schönsten Gegenden der Schweiz und zwar an 22 Seen entlang, durch vier Sprachregionen, über fünf Alpenpässe, zu zwölf UNESCO-Welterbestätten und zwei Biosphären. Im Wallis führt die Grand Tour entlang des Rottens und zweigt nur nach Zermatt ab.

Wie die Verantwortlichen der Hotelkooperation «Die Lötschentaler» mitteilen, haben sie die Idee adaptiert und als Sommeraktion «augenzwinkernd» die Grand Detour of Switzerland ins Leben gerufen: «‹Detour› respektive ‹Détour› bedeuten auf Englisch und Französisch ‹Abstecher› oder ‹Umweg›. Dies bringe die Absicht auf den Punkt, «denn ‹Die Lötschentaler› bedauern sehr, dass die Grand Tour nicht auch einen Abstecher ins Lötschental macht.»

Die Trägerschaft der Grand Tour of Switzerland hat entlang der Strecke sogenannte Foto-Spots platziert, den ersten 2016. Auch hier hält man im Lötschental dagegen: «Mit ihren drei Foto-Spots zeigen ‹Die Lötschentaler› kreativ und vielleicht etwas frech, dass sich ein Abstecher ins Lötschental lohnt.»

