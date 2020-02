Die Narren sind an der Macht

Seit dem Freitagabend ist die Leuker Fasnacht in vollem Gang: Die Narren haben die Macht übernommen – und regieren in den nächsten drei Wochen.

Wie es die Tradition so will, ging er im Doppelpack über die Bühne: Um 19.00 Uhr erhielt Mageran, der Chef der einheimischen Fasnachtsgesellschaft «Schlangu-Doru», in Susten den «Schlüssel der Gemeinde» ausgehändigt, eine Stunde später wiederholte sich das Prozedere in Leuk-Stadt.

Die zehn Fasnachtsgebote

Vor der Schlüsselübergabe verlas der Herold die zehn Fasnachtsgebote. Dabei wies er darauf hin, dass schlimme Strafe droht, wer dem närrischen Treiben seine kalte Schulter zeigt. Dann kam der grosse Moment: Die Matze erhielt einen neuen Nagel eingeschlagen – und der Mageran erklärte die Leuker Fasnacht für offiziell eröffnet. Was mit schrillen Klängen von Pauken und Trompeten der Guggenmusiken quittiert wurde.

