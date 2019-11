Neue MGBahn-Zugstrecke ist parat

Am Montag passierten die ersten MGBahn-Züge die Strecke beim neuen öV-Drehkreuz in Fiesch. Foto: mengis media

Die Arbeiten an den Bahnanlagen des neuen öV-Drehkreuz in Fiesch befinden sich im Endspurt. Am Montag passierten die ersten MGBahn-Züge die neue Strecke.

Das Bauprojekt des neuen öV-Hub in Fiesch befindet sich auf der Zielgeraden. Gemäss Jan Bärwalde, Leiter Kommunikation der Matterhorn Gotthard Bahn, seien in den letzten drei Wochen während der Totalsperre die Gleise der MGBahn verlegt und die Fahrleitung montiert worden.

"Jetzt geht es an den Feinschliff. Beispielsweise wird an den Perrons am Bahngleis nun noch der Bodenbelag richtig gemacht. Und dann freuen wir uns auf die Eröffnung des öV-Hubs in Fiesch am 7. Dezember."

wh

11. November 2019, 17:35

Artikel teilen