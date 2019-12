Zauberhafte Schneekönigin

Schon bald feiert das Visper Theater mit dem Märchen «Die Schneekönigin» Premiere. Noch ist der Theaterverein am Proben, bei einem Blick hinter die Kulissen ist jedoch bereits zu erahnen: Das wird zauberhaft.

Der Theaterverein Visp hat sich vorgenommen, alle drei Jahre ein Märchen auf die Bühne zu bringen. Mit «Die Schneekönigin» von Hans Christian Andersen fiel die Wahl dieses Jahr auf ein Wintermärchen mit einer spannenden Handlung und voller Poesie. In der Woche vor der Premiere wird noch fleissig geprobt. In der Garderobe zeigt sich, ob die aufwendigen Kostüme sitzen. Vier Studentinnen der Ecole de Couture (Lehratelier) Wallis aus Siders machen letzte Anpassungen. Sie haben die Kostüme genäht, die Claudia Pfammatter konzipiert und designt hat. Zusammen mit der Direktorin der Schule, Gabriela Schnyder, stecken die jungen Frauen im ersten Ausbildungsjahr noch hier eine Naht ab und kürzen da noch einen Ärmel. Sichtlich stolz sind alle Beteiligten auf das Resultat. Die fantasievollen Kostüme werden einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum geht, die Zuschauer in eine Märchenwelt zu entführen.

Geheimnisvolles Bühnenbild

Für die Produktion «Die Schneekönigin» stehen 19 Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Mindestens so viele Personen helfen hinter den Kulissen beim Design des Bühnenbilds, beim Bühnenbau, Frisieren, bei der Maske, Anfertigung der Kostüme oder in weiteren Bereichen mit. Das Bühnenbild blieb beim Probenbesuch noch ein Geheimnis. Auf der Bühne stehen grosse weisse Würfel und Kästen, die ihr Innenleben noch verbargen. Man darf gespannt sein, welche Märchenszenerien sich dahinter entfalten. Immerhin war die Musik des Theaters schon zu hören. Es handelt sich dabei um eine Komposition der jungen Visperin Jeanne Lehmann, die auch singt. Eingespielt wird die Musik von Mike Sterren und Gert Zumofen.

Mutmacher-Geschichte

Brigitte Stoffel und Gillian Schmidhalter führen Regie bei «Die Schneekönigin», einem der wenigen klassischen Märchen, bei denen ein Mädchen die Heldin ist. Also kein Prinz der eine Prinzessin retten muss, sondern ein Mädchen namens Gerda, das seinen Freund Kai retten will. «Es ist ein Märchen, das mit schönen Bildern arbeitet und sich nicht nur in den Strukturen gut und böse bewegt. Das Mädchen Gerda fasst immer wieder Mut und schöpft aus seiner inneren Stärke. Das ist ein sehr aktuelles Thema, das Mut macht», sagt Brigitte Stoffel. Gillian Schmidhalter machte schon als Kind Bekanntschaft mit der Schneekönigin: «Ich erinnere mich, dass uns das Bilderbuch im Kindergarten erzählt wurde. Die Geschichte vom gut behüteten Mädchen, das über verschiedene Stationen an Persönlichkeit gewinnt und zur Selbstständigkeit gelangt, habe ich nie mehr vergessen.»

Das Visper Theater feiert am 14.12.2019 um 19.30 Uhr Premiere im Theater La Poste in Visp. Am 15., 18. Und 20. Dezember finden weitere Aufführungen statt. Die Sonntagsvorführung beginnt um 15.00 Uhr. «Das Märchen spricht kleine und grosse Menschen an. Es gibt humorvolle Szenen, die sich eher Erwachsenen erschliessen und Märchenhaftes, das Kinder anspricht», sagt Gillian Schmidhalter. «Die Schneekönigin wird sicher auch für all jene zum Erlebnis, die sich wieder einmal in die Märchenwelten ihrer Kindheit zurückversetzen lassen wollen», ist Brigitte Stoffel überzeugt.

