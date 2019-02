UCI Strassen-Weltmeisterschaften 2020 sind lanciert

Am Donnerstag sind die UCI Strassen-Weltmeisterschaften, welche vom 20. bis am 27. September 2020 ausgetragen werden, in Martinach offiziell lanciert worden.

Eineinhalb Jahre vor Beginn der UCI Strassen-Weltmeisterschaften 2020 sei die Organisation des Events aufgegleist, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Finanziell unterstützt wird der Sportanlass von den Kantonen Wallis und Waadt sowie von den Gemeinden Martinach und Aigle.

Der Verein für die Organisation der UCI Strassen-Weltmeisterschaften 2020 hat den Organisationsvertrag mit dem Internationalen Radsportverband (UCI) unterzeichnet. Geleitet wird er von den beiden Co-Präsidenten Alexandre Debons und Grégory Devaud. Corinne Rimet-Baume, welche sechs Jahre lang bei der UCI sowie für die Organisation der Tour de Romandie und der Rallye International du Valais tätig war, wird Generalsekretärin. Richard Chassot, Direktor von Chassot Concept und Organisator der Tour de Romandie, ist für den sportlichen Bereich verantwortlich.

Alle Starts der UCI Strassen-Weltmeisterschaften 2020 finden in Aigle statt, wo das Weltradsportzentrum und der UCI-Hauptsitz beheimatet sind. Die Strassenrennen enden in einer mehrfach zu umrundenden Schleife, die um Martinach herumführt und die Petite Forclaz einschliesst, einen Anstieg von 3,8 Kilometern und 475 Höhenmetern. Das in der Nähe des CERM einzurichtende Zielgelände, an dem auch die Medaillenverleihung stattfindet und zu dem das Medienzentrum gehört, wird sich Infrastrukturen mit der Foire du Valais teilen. Um auch dem Breitensport bei diesem Event eine wichtige Rolle zukommen zu lassen, wird zudem ein Volksrennen durchgeführt.

pd / pan

14. Februar 2019, 11:26

Artikel teilen