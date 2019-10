Heidazunft Visperterminen lud zur Zunftversammlung

Die Heidazunft Visperterminen traf sich am vergangenen Samstag zur traditionellen Zunftversammlung samt Tagesausflug. Letzterer führte die Zünftler in die Lonza Arena Visp.

Die Heidazunft Visperterminen lud am Samstag zur Zunftversammlung samt Tagesausflug ein. Der Anlass startete mit einem Besuch der Eissport- und Eventhalle Lonza Arena in Visp. Dabei erfuhren die 56 teilnehmenden Zünftler mehr über die Herausforderungen des EHC Visp und erhielten eine Führung durch die neuen Lokalitäten der Halle.

Am Abend folgte die Zunftversammlung in der Mehrzweckhalle in Visperterminen, Zunftmeister Michael Gottsponer durfte da 120 Anwesende begrüssen. Gemeinsam schaute man auf das Zunftjahr zurück. In diesem waren die Zunftmitglieder an sieben Tagen ihrer Arbeitspflicht in den Rebberg gefolgt. Weiter konnten die Neumitglieder Franziska Sigrist-Studer, Heinz Horisberger, Daniel Roten, Markus Aeschbach, Carlo Kreuzer und Albert Lambrigger ihren personalisierten, eigenen Rebstock in Empfang nehmen und beschildern. Höhepunkt des Berichtsjahrs war schliesslich die 20-Jahr-Jubiläumsfeier Anfang Juni.

An der Versammlung am Samstag konnte der Mechtral Edgar Zimmermann noch keine Auskunft über den Ernteerfolg 2019 geben, da die Früchte noch nicht gelesen sind. Die Ernte ist für Anfang November vorgesehen.

Gemäss Mitteilung der Heidazunft Visperterminen wurden im Berichtsjahr weitere Investitionen in die Bewässerung und in die Umgebung rund um das Zunfthaus getätigt. Aufnahme neu in die Zunft fanden: Stefanie Zimmermann, Thomas Brantschen, Damian Indermitte, Eddy Steiner und Stefan Steiner.

wh

29. Oktober 2019, 08:09

Artikel teilen