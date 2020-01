Direktor Garcia verlässt Provins

Paukenschlag bei der kriselnden Winzergenossenschaft Provins: Raphaël Garcia, seit 2014 Direktor der Unternehmung, hat am Mittwoch seine sofortige Demission eingereicht.

Grund für dessen Rücktritt waren gemäss «RTS» strategische Differenzen mit dem Verwaltungsrat. Der Nachfolger ist bereits bekannt. Ad interim übernimmt Otmar Hofer das Zepter der grössten Schweizer Winzergenossenschaft. Der 52-jährige Deutsche war während Jahren als Manager der Migros-Gruppe tätig.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Provins finanziell arg angeschlagen ist. Um wieder zurück in die Erfolgsspur zu gelangen, soll die Winzergenossenschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. An der Generalversammlung vom 27. Februar werden die 3200 Genossenschafter über die Transformation abstimmen.

15. Januar 2020, 21:24

