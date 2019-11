Domaines Chevaliers holt sich Master Titel

Am diesjährigen Syrah Global Master schlägt Domaines Chevaliers bereits zum dritten Mal in Folge zu und holt sich als einziger Schweizer Wein einen Master Titel.

Neben einmal Gold und einmal Silber in den letzten zwei Jahren, ist es diesmal sogar die "Master"-Auszeichnung, welche Domaines Chevaliers am Syrah Global Master holt. Dieser Titel ist bisher gemäss Mitteilung erst einmal an einen Schweizer Wein vergeben worden. Der Wein muss mindestens 97 Punkte erreichen. Damit bestätigt das Weingut mit der noch jungen Marke Lux Vina, dass man auch auf der internationalen Bühne auf Augenhöhe ist.

Die Global Masters markieren eine deutliche Veränderung in der Art und Weise, wie Wein beurteilt wird. Erstmals werden vorgefasste Vorstellungen von der Bedeutung der Lage ausgeklammert, so dass Weine aus aller Welt ausschließlich nach Stil und Preis beurteilt werden können. Alle Masters-Wettbewerbe erfolgen als Blinddegustation. Die Jury besteht ausschliesslich aus Masters of Wine und Master Sommeliers und vereinen einige der besten Gaumen der Welt. Obwohl The Global Masters erst 2013 ins Leben gerufen wurde, hat sich der Verkostungswettbewerb zum grössten Preisverleihungsprogramm des Getränkehandels, der weltweit führenden Zeitschrift für den Wein- und Spirituosenhandel, entwickelt.

pd/ip

21. November 2019, 19:10

