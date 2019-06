Besucherrekord an der Passion Nature Exhibition

Am Sonntag ging die dritte Ausgabe der internationalen Messe für Jagd, Fischerei und biologische Vielfalt zu Ende. Die Veranstaltung fand heuer während dreier Tage statt, ein Tag weniger als letztes Jahr, und verzeichnete somit verhältnismässig einen neuen Besucherrekord: 29'000 Interessierte seien an der Messe zugegen gewesen.

Wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten, sei der Schulkindertag ein grosser Erfolg gewesen. Auch die Biodiversitätskonferenz habe «ein sichtbar hoch motiviertes Publikum» angesprochen. Die ersten Bewertungen der Aussteller aus der Schweiz, Frankreich, Italien und Belgien sei ebenfalls «sehr positiv» ausgefallen.

In der Mitteilung wird Messepräsident Jean-Pierre Seppey mit dem Leitmotiv der Veranstaltung zitiert: «Es ist eine schöne Nacht: Lasst uns sie gemeinsam wieder aufbauen!» Seppey spricht damit das Thema Lichtverschmutzung an. Diese wollen man reduzieren, «um die biologische Vielfalt zu fördern». Denn 60 Prozent der Säugetiere und wirbellosen Tiere seien nacht- oder in der Dämmerung aktiv, so etwa 90 Prozent der Amphibien und 95 Prozent der Schmetterlinge. Es gehe auch darum, «wie wir unsere Energien in der Nacht auf eine andere und wirtschaftlichere Weise steuern können». In der «ökologischen Zukunft» könne jeder Mensch ein Akteur sein.

pd/tma

11. Juni 2019, 16:36

