EHC Visp tauscht Schlittschuhe gegen Einkaufskörbe

Die EHC-Visp-Spieler möchten die Bevölkerung in der Corona-Krise unterstützen. So übernehmen die Löwen vorwiegend in der Region Visp, Brig und Naters den Einkauf für Personen aus den Risikogruppen.

Der EHC Visp hätte sich gern der Herausforderung der Play-offs weiter gestellt. Doch die Spielzeit 2019/20 musste aufgrund der Corona-Situation abgebrochen werden. Weil es den Spielern aber ein Anliegen ist, sich für die Unterstützung der Fans bis in den Play-off-Halbfinal zu bedanken, bieten sie nun einen Service an, der den momentanen Alltag ein wenig erleichtern soll. So übernehmen Spieler und Mitglieder des EHC Visp vor allem in der Region Visp, Brig, Naters ab sofort den Einkauf für Personen aus den Risikogruppen.

Gemäss Mitteilung der EHC Visp Sport AG können sich Interessierte werktags zwischen 8 Uhr und 10 Uhr telefonisch oder über das Formular auf der Homepage des EHC Visp melden. Die Einkäufe werden beim Partner des Vereins, bei der Migros Wallis, getätigt und nach Absprache möglichst innert 24 Stunden ausgeliefert. Der Service, den der EHC Visp bis 17. April anbietet, ist kostenlos.

Wie es weiter heisst, ist die Bezahlung der Einkäufe über ein EC-Terminal möglich. Bei der Übergabe der Lebensmittel müssen die Weisungen des Bundesamts für Gesundheit strikt eingehalten werden. Die Spieler betreten keine Wohnungen. Aufträge werden entsprechend den vorhandenen Ressourcen entgegengenommen.

