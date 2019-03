Ein breites Programm in Gampel

Die Verantwortlichen des Open Air Gampel wollen zwischen dem 15. und 18 August wieder Tausende von Leuten auf das Festivalgelände locken. Und sie versuchen dies heuer nicht mit Namen wie «Die Toten Hosen» oder «Thirty Seconds To Mars». Als Headliner steht der DJ «Kygo», die Rap-Kombo «Bonez MC & RAF Camora» sowie «Sunrise Avenue» auf dem Programm.

Die Zeiten, als das Open Air Gampel sich gänzlich der Gitarrenmusik verschrieben hat, sind längst vorbei. Auch in der diesjährigen Ausgabe ist das Programm breit aufgestellt. Am Donnerstag wird das Hip Hop Duo «Bonez MC & RAF Camora» als Headliner in Gampel sein, am Freitag der weltweit sehr bekannte DJ «Kygo» und am Samstag die finnische Rockband «Sunrise Avenue».

Neben den zahlreichen Rappern, kommen aber auch andere Genres nicht zu kurz. Auffallend dabei: Heuer werden auch einige Bands mit harten Gitarren in Gampel auftreten. So etwa die Australier namens «Parkway Drive» oder die Schweden «Royal Republic». Weiter auf der Bühne steht der Rapper «Dendemann», der Jamaikaner «Ziggy Marley» und «Jeremy Loops».

Trumpf ist aber eindeutig die Vielfalt. So wird sogar Schlager zu hören sein. Und zwar von der Ländlerformation «Genderbüebu».

14. März 2019, 08:00

