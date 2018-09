Ein Leben für die Musik

In Stalden fanden sich am Samstag hunderte Blasmusik-Veteranen ein. Foto: Walliser Bote

An der 38. Veteranentagung des Oberwalliser Musikverbands in Stalden konnten zwölf langjährige Musikanten für 50 Jahre Mitgliedschaft in einem Musikverein geehrt werden. Sieben weitere sind seit diesem Jahr gar seit 60 Jahren mit dabei. Zusammen besitzen die Veteranen 1020 Jahre Musikerfahrung.

Eingeladen von der Musikgesellschaft "Harmonie Stalden", strömten die Oberwalliser Blasmusikveteranen am Samstag in Scharen ins Brückendorf. Als "Veteran" darf sich dabei bezeichnen, wer seit mindestens 25 Jahren dem kantonalen Musikverband angeschlossen ist oder war. Als "Ehrenveteranen" dürfen sich seit diesem Jahr jene zwölf Nasen bezeichnen, welche bereits zweimal Veteran sein könnten – also seit 50 Jahren musizieren. Es sind dies: Burgener Kilian (Saas-Grund), Gitz Walter (Herbriggen), Imboden Beat (Raron/St. German), Jeitziner Daniel (Mund), Rotzer Josef (Stalden), Schaller Norbert (Naters), Schmid Mathis (Ausserberg), Steffen Cäsar (Ernen), Vogel Daniel (Naters), Vogel Bernhard (Bürchen), Wermelinger Jean-Pierre (Mitglied der Veteranenmusik), und Wyssen Otto (Naters).

Die Auszeichnung als "CISM", also als Veteran des europäischen Musikverbands, konnten dank 60-jähriger Mitgliedschaft in einem Musikverein zudem folgende sieben Herren entgegennehmen: Fux Konstanz (St. Niklaus), Giachino Hans (Niedergampel), Gottet André (Leuk-Stadt), Lengen Arnold (Embd), Lengen Klemens (Embd), Schaller Franz (Embd), und Walter Konrad (Grächen).

Umrahmt von den Klängen der Veteranenmusik, konnten die langjährigen Musikanten ihre Abzeichen entgegennehmen. Bereits zuvor war jener 32 Musikanten gedacht worden, welche im letzten Jahr verstorben sind.

pac

01. September 2018, 18:08

Artikel teilen