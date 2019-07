Ein Sommer nach dem Gusto der Schwimmbadbetreiber

Der Sommer brachte den Schwimmbadbetreibern in Brigerbad und Visp bis anhin viele Gäste. Wenn auch keine Spitzenwerte erreicht wurden, ist man doch sehr zufrieden.

Bis anhin hielt der Sommer viele Sonnenstunden bereit und war teilweise sogar übereifrig. Dies bemerken auch die Schwimmbadbetreiber wie das Thermalbad Brigerbad. Dessen Direktor Olivier Foro ist zufrieden, wenn bis jetzt auch der Vorjahresrekord noch nicht geknackt wurde. «Wir merken deutlich, dass die Schweizer dieses Jahr vermehrt im eigenen Land bleiben und weniger verreisen. Wir hatten noch keine Spitzenzahlen an Besuchern. Aber auf die Gesamtsumme gesehen, läuft es konstant gut.» Zunehmend sei insbesondere die Zahl an Gästen aus dem Unterwallis. «Dort ist die Thermalbadekultur sehr verbreitet. Und jetzt entdecken sie langsam auch das Brigerbad», freut sich Foro.

Ähnlich beurteilt auch Helga Hreinsdottir vom Schwimmbad Mühleye in Visp die Situation. «Den Mai streichen wir lieber. Dort lief durch das eher nass-kalte Wetter nicht viel. Der Juni und Juli waren jedoch sehr gut.» Hreinsdottir erklärt, dass generell ab rund 32 Grad die Besucherzahlen deutlich steige. Dies bringe jedoch teilweise die Infrastruktur an die Grenzen. «Es passiert schon, dass der Drucker in der Küche versagt, gewisse Eissorten ausgehen oder auf der Rutsche Probleme auftauchen. Aber diese Probleme haben wir in der Regel relativ schnell im Griff.» Auffallend sei dieses Jahr jedoch die Zahl der Campingbesucher. Auch hier mache sich der Trend bemerkbar, im eigenen Lande die Ferien zu verbringen.

zy

31. Juli 2019, 17:45

