Einbruchversuch in Zermatter Uhren-Geschäft

Erneut ist das Hublot-Uhrengeschäft in der Zermatter Bahnhofstrasse von Einbrechern heimgesucht worden. Foto: zvg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Uhren-Boutique Hublot in Zermatt zu einem Einbruchversuch gekommen. Die Kantonspolizei Wallis hat Ermittlungen eingeleitet.

Wie Mathias Volken, Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis, auf Anfrage bestätigt, hat sich der Einbruchversuch in das Luxus-Uhrengeschäft Hublot in der Zermatter Bahnhofstrasse in der Nacht auf heute Freitag ereignet. Die Täterschaft sei derzeit flüchtig – ohne Beute.

«Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen», so Volken weiter. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmassnahmen sind von der Kapo auch die Hotel- und Gastronomiebetriebe in Zermatt um Mithilfe gebeten worden. Aktuell werden mehrere Personen gesucht.

Aus Ermittlungstaktischen Gründen könne die Walliser Kantonspolizei zum aktuellen Vorfall jedoch keine weiteren Angaben machen. Volken dazu: «Es wird breit ermittelt.»

Im Januar vor zwei Jahren ist die Zermatter Hublot-Boutique schon einmal von Einbrechern heimgesucht worden. Beim verübten Diebstahl ist die Täterschaft über das Schaufenster gewaltsam in die Filiale eingedrungen. Drittpersonen sprachen damals von einem finanziellen Schaden von rund einer halben Million Franken.

pan

18. Januar 2019, 11:56

