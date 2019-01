Einführung von Online-Bewerbungen beim Kanton

Kanton Wallis will mit Online-Bewerbungen auf Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen. Foto: Symbolbild Keystone

Um von den jährlich rund 8000 Bewerbern als moderner und attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, wurde auf der Internetseite des Staates Wallis eine E-Recruiting-Lösung integriert.

Gemäss den Verantwortlichen befindet sich das System für Online-Bewerbungen, das derzeit nur von einzelnen Stellen genutzt wird, in der finalen Testphase und soll im Verlaufe dieses Jahres der gesamten Kantonsverwaltung für alle Stellenausschreibungen zur Verfügung stehen. Bewerbungen in Papierform würden auch in Zukunft noch möglich sein.

Bedürfnisse der Arbeitnehmer haben sich verändert

Mit der Einführung will man auf die neuen Bedürfnisse der Stellensuchenden reagieren. Denn das bei den Arbeitnehmern beliebte E-Recruiting nehme eine immer bedeutendere Stellung ein. Das neue IT-Tool ermögliche zudem eine effizientere und qualitativ bessere Bearbeitung der jährlich rund 8000 eingehenden Bewerbungsdossiers. Durch die Automatisierung des Bewerbungs- und Anstellungsprozesses werde das Verfahren zudem markant vereinfacht und beschleunigt.

Um die strikte Anwendung des GIDA (Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung) sicherzustellen und zu garantieren, dass die Anwendung keinerlei Sicherheitslücken aufweist, hätten spezialisierte Berater die neue IT-Plattform umfassend getestet. Dossiers, die nicht in die engere Auswahl kommen, würden gemäss geltender Rechtsgrundlagen nach Ablauf einer gewissen Frist vernichtet.

pd/tma

18. Januar 2019, 13:00

