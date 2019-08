Neues Parkhaus beim Spital Sitten eingeweiht

Mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes hat Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten am Dienstag das neue Parkhaus beim Spital Sitten seiner Bestimmung übergeben. Das neue Gebäude bietet insgesamt 1138 Parkplätze und wird ab dem 1. September schrittweise in Betrieb genommen.

Das neue Parkhaus, welches zwischen der Avenue du Grand-Champsec und der Autobahn erbaut wurde, bietet Platz für 1 138 Fahrzeuge. Damit stünden gemäss Eric Bonvin, Generaldirektor des Spitals Wallis, mittelfristig genügend Parkmöglichkeiten für das künftige «Gesundheitszentrum» zur Verfügung, welches das Spital Sitten, die SUVA-Rehaklinik sowie die HES-SO Valais-Wallis an einem Standort vereint.

Durch das neue Parkhaus wird auf der Fläche der bisherigen offenen Parkplätze Bauland frei, so dass dort ab dem kommenden Jahr die Erweiterung des Spitals Sitten in Angriff genommen werden kann, wird Dominique Arlettaz, Verwaltungsratspräsident des Spitals Wallis in einer Mitteilung zitiert. Gemäss Pascal Bruchez, Chef strategische Projekte des Spitals Wallis, ist die Fertigstellung des sechsstöckigen Gebäudes vor dem ursprünglich geplanten Termin erfolgt.

Die Einweihung des Parkhauses mit dem Namen «de la douceur» erfolgte am Dienstag mit dem symbolischen Akt der Banddurchschneidung im Beisein verschiedener geladener Gäste sowie Mitarbeitenden des Sittener Spitals und Partner des Bauprojekts.

pd / pan

27. August 2019, 16:34

Artikel teilen