Einweihung des neuen Wassertransportfahrzeugs in Naters

Am Samstag führte die Feuerwehr Naters die Agathafeier durch. Nach dem Jahresrapport wurde das neue Wassertransportfahrzeug eingeweiht.

Die Feuerwehr in Naters lud am Samstag zur Agathafeier ein. Nach einer Messfeier in der Pfarrkirche am Morgen begaben sich die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer mit den geladenen Gästen ins Zentrum Missione. Dort begrüsste Kommandant Major Yvo Eyholzer zum Jahresrapport. Speziell begrüsste er die neue Kommissionspräsidentin Charlotte Salzmann-Briand. Das vergangene Feuerwehrjahr war mit 61 Einsätzen im grossen Dorf ein durchschnittliches Jahr. Insgesamt leisteten die Angehörigen der Feuerwehr Naters über 4‘750 Ausbildungsstunden. Die Feuerwehr zählt Total 130 aktive Feuerwehrfrauen und -männer, wovon 72 Personen als Atemschutzträger ausgebildet sind. Zudem konnte die Feuerwehr Naters acht neue Mitglieder begrüssen. Im letzten Jahr wurden auch diverse Anschaffungen getätigt wie neue LED Scheinwerfer, eine Vakuummatratze, Sichtschutzmaterial, Bekleidung für die Mannschaft.

Nach dem Jahresrapport weihte Pfarrer Jean-Pierre Brunner noch das neue Wassertransportfahrzeug ein. «Die Idee entstand dadruch, dass wird den Waldbrandschutz in der Umgebung verbessern wollen», erklärt Yvo Eyholzer Kommandant der Feuerwehr Naters.

Danach lud die Feuerwehr Naters die Besucher zum Apéro ein mit einem abschliessenden Mittagessen.

08. Februar 2020, 14:15

