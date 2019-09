Enbag lud zum Informationsanlass

Teilnehmende der Enbag-Präsidentenkonferenz am Samstag in Visperterminen. Foto: zvg

Die Enbag informierte am Samstag in Visperterminen Präfekten und Präsidenten ihrer Vertragsgemeinden über die Strompreise 2020, anstehende Bauvorhaben sowie strategische Aspekte.

Die Enbag hatte am Samstag die Präfekten und Präsidenten ihrer Vertragsgemeinden zu einem Informationsanlass nach Visperterminen eingeladen. Im Zentrum standen die Strompreise 2020, die anstehenden Bauvorhaben sowie strategische und organisatorische Aspekte.

Gemäss Mitteilung der Enbag erläuterte Renato Kronig, Enbag-Verwaltungsratspräsident, die neuen Geschäftsfelderorganisationen und orientierte über den Stand der laufenden strategischen Projekte. So konnte beispielsweise seit dem Start des Smart-Meter-Projekts im Frühjahr die Gemeinde Termen vollständig mit intelligenten Stromzählern ausgerüstet werden. Zurzeit laufen die Zählerwechsel in Ried-Brig und auf der Riederalp.

Die Strompreise haben sich in den letzten Jahren stark erholt. Was für die heimische Wasserkraft gut sei, führe aber zu steigenden Strompreisen für die Kunden, wie Hans-Peter Burgener, CEO Enbag erklärte. Gleichzeitig will die Enbag nach eigenen Angaben ihr Stromnetz auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten und verstärkt ihre Investitionen in eine sichere Energieversorgung. Gesamthaft sollen die Stromkosten um rund 6 Prozent ansteigen.

Sandro Mutter, Leiter Verteilung, wies darauf hin, dass das Stromnetz intelligenter werden müsse. So stellt die Enbag Überlegungen an, wie sie betroffene Netzbereiche rechtzeitig auf diese Gegebenheiten anpassen kann. Die Versorgungssicherheit soll durch verschiedene Freileitungsverkabelungen weiter verbessert werden. Die Versorgung von Quartieren mit heimischer, CO2-neutraler Wärme oder Kälte unterstützt die Ziele der Energiestrategie 2050. Dazu laufen Projektierungsarbeiten für die Quartiere Märtplatz in Naters und Bahnhof West in Brig-Glis.

Die strategische Neuausrichtung nach Geschäftsfeldern bedingt aber auch finanz-technische Änderungen. So adaptiert die Enbag die Verrechnung der Leistungen und die entsprechenden IT-Lösungen.

Den Infoanlass rundete ein gemeinsames Mittagessen auf dem Giw und ein Spaziergang nach Visperterminen ab.

