Erfreuliches Jahresergebnis

An der GV der EDSR Energiedienste Staldenried AG (EDSR) am vergangenen Freitag in Gspon, konnte die Gesellschaft auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurückblicken. Der Stromabsatz liegt leicht unter dem Vorjahr, das erwirtschaftete Ergebnis bewegt sich auf Vorjahreshöhe.

Die Gesellschaft belieferte im vergangenen Jahr ihre rund 400 Kunden mit insgesamt 2'896 Megawattstunden Strom (3'033 MWh). Der durchschnittliche Strompreis betrug 16.83 Rappen pro Kilowattstunde. Verglichen mit dem Vorjahr stieg der Durchschnittspreis um 6.7 Prozent. Hauptgrund für den höheren Stromtarif, so heisst es seitens der EDSR, ist der höhere Beschaffungspreis für Energie.

Bei einem Umsatz von 0.51 Millionen Franken und einem Betriebsaufwand von 0.48 Millionen Franken wird ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) von 23'624 Franken erzielt. Das ausgewiesene Nettoergebnis beträgt 13'336 Franken. Die Steuern an Bund, Kanton und Gemeinde machen gerundet 4'700 Franken aus.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 betrugen die Bruttoinvestitionen in das örtliche Stromnetz der EDSR rund 122'400 Franken. Für den Betrieb und Unterhalt dieses Netzes wurden im Berichtsjahr rund 21'500 Franken aufgewendet. An der EDSR sind die Einwohnergemeinde Staldenried mit 80 Prozent und die EnAlpin AG mit 20 Prozent beteiligt.

pd / pan

20. Mai 2019, 09:25

