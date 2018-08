Engagement für regionale Produkte verstärken

Da die Herkunft von Lebensmitteln in Grossküchen für Konsumenten immer wichtiger wird, stellt die Dienststelle für Landwirtschaft DLW Fachleuten ein Kommunikationskit zur Sensibilisierung von Kindern und Erwachsenen sowie ein Handbuch für die Gestaltung und Renovation von Grossküchen zur Verfügung.

2016 lancierte die Dienststelle für Landwirtschaft das Projekt «Gemeinschaftsgastronomie und regionale Produkte», welches Grossküchenbetriebe, Lieferanten und Projektträger aus anderen Kantonen vernetzte. Nun stellt die DLW den Partnerinstitutionen ein auf alle Konsumenten abgestimmtes Kommunikationskit zur Verfügung, das eine spielerische Darstellung der Vorzüge lokaler Produkte, Ratschläge bei der Auswahl saisonaler Lebensmittel, Informationen zur Produktvielfalt und zum Umweltschutz beinhaltet.

Der zweite Teil des Kits bietet Hilfe und Ideen für die Aufwertung und Kommunikation der unternommenen Schritte. Mit Hilfe von Broschüren und Plakaten kann die Öffentlichkeit über die Förderung der lokalen Produkte informiert werden. Ausserdem wurde ein Handbuch mit Empfehlungen erstellt, das die Betreiber von

Grossküchen bei der Renovation oder Optimierung ihrer Einrichtungen begleitet.

Das Kommunikationskit und das Handbuch zur Gestaltung und Renovation von Grossküchen wurden von der Dienststelle für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen (FDDM) ausgearbeitet. Mit den beiden neuen Instrumenten will das Wallis sein Engagement für die Entwicklung und Förderung regionaler Produkte in allen Grossküchen des Kantons verstärken.

