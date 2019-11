Erfolgreiche Premiere

Eine eindrückliche Premiere feierte die Bühne Mörel am Freitagabend mit dem Stück «Väter und Söhne». Festhalten an alten Idealen und Werten oder weg damit? Das Theater stellt die Suche nach gültigen Lebensregeln in den Vordergrund. Ein subtile Inszenierung, die überzeugt.

Als Zuschauer ist man mitten drin, im Geschehen der Theateraufführung von «Väter und Söhne» der Bühne Mörel. Zusammen mit Schauspielern, die auf ihren Auftritt warten, sitzt das Publikum rund um die Spielfläche. Man wähnt sich als Besucher auf der Gartenterasse des Gutsherrn Nikolaj Petrowitsch, gespielt von Claudio Albrecht.

Sein Sohn Arkadij kommt nach bestandenem Universitätsexamen heim und bringt seinen Studienfreund Jewgeni mit. Die beiden bringen frischen Wind in die träge Idylle des Landguts, aber sorgen auch bald schon für handfeste Konflikte. Die Bühne Mörel zeigt mit dem Stück «Väter und Söhne» grosses Theater, das nachwirkt.

Eine Theaterkritik lesen Sie im Walliser Bote vom Montag, 11.11.2019.

ben

10. November 2019, 10:17

