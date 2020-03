Erneut starke Zahlen

Die Oberwalliser Raiffeisenbanken haben 2019 erneut ein gutes Ergebnis erzielt. Um wegen des Coronavirus keine unnötigen Risiken einzugehen, fand die Delegiertenversammlung nicht wie geplant in der Rarner «Raiffeisen-Arena», sondern digital per Videokonferenz statt.

Die Videokonferenz stellte für den Verband ein Novum dar. Noch nie wurde eine Delegiertenversammlung digital abgehalten. Per Link konnten sich die Delegierten der Konferenz zuschalten, die aus der Bankstelle von St. Niklaus ausgestrahlt wurde.

Und der Rückblick konnte sich sehen lassen. So stiegen die Kundenausleihungen per Ende 2019 um 5.2 Prozent und die Kundengelder um 4.9 Prozent. Die Bilanzsumme wuchs insgesamt um 4.8 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Franken. Der Bruttoertrag sank um -1.2 Prozent und der Geschäftserfolg wurde mit rund 26 Millionen ausgewiesen, was einem Rückgang von CHF 1.6 Millionen entspricht.

Per Ende zählten die Oberwalliser Raiffeisenbanken 279 Mitarbeitende. Davon 16 junge Leute, die sich in Ausbildung befinden. In 37 Geschäftsstellen bedienen sie die Anliegen von 59'419 Mitgliedern.

msu

05. März 2020

