Kantonsarzt: «Das ist wahrscheinlich die 100'000-Dollar-Frage»

Wann ist mit einer Abflachung der Corona-Infektionen zu rechnen und wann ist der Peak erreicht? Kantonsarzt Christian Ambord kann noch keine genauen Daten nennen.

Am Donnerstagabend wurden im Kanton Wallis rund 715 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Das sind 64 mehr als am Tag zuvor. Im Spital befinden sich derzeit 129 Personen, 22 konnten es bereits wieder verlassen. Wann der Peak an Ansteckungen erreicht sei, konnte Kantonsarzt Christian Ambord am Donnerstag gegenüber rro nicht sagen: «Das ist wahrscheinlich die 100'000-Dollar-Frage. Das wissen wir nicht.» Es hänge nun stark davon ab, wie die Massnahmen des Bundesrats von der Bevölkerung eingehalten würden. Auch die Spitalauslastung sei abhängig von der Einhaltung der getroffenen Vorgaben. «Wir sind aber auch mit privaten Kliniken und deren Personal gut gerüstet.»

Kantonsarzt Christian Ambord mit den aktuellen Zahlen. (Quelle: rro)

Wann es zu einer Abflachung an Neuinfektionen kommt und ein erster Trend zu erkennen ist, konnte Ambord nicht beantworten: «Wir würden dies im Kanton Tessin am ehesten sehen. Es bräuchte aber sieben bis acht Tage, bis die Trenddaten auszuwerten sind. Im Wallis ist meiner Meinung nach eine erste Einschätzung ab Mitte nächster Woche zu treffen», so Ambord.

27. März 2020, 08:46

