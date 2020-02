Erste kantonale Feuerwehrinstruktorin aus dem Oberwallis brevetiert

Bianca Ballmann erhielt am Donnerstag als erste Frau aus dem Oberwallis das Brevet «Walliser Feuerwehrinstruktorin» überreicht. Foto: zvg

Bianca Ballmann, die in der Stützpunktfeuerwehr Zermatt eingeteilt ist, besitzt als erste Frau aus dem Oberwallis das Brevet «Walliser Feuerwehrinstruktorin».

Am Donnerstag hat zum ersten Mal eine Kandidatin aus dem Oberwallis nach einer dreijährigen Ausbildung auf kantonaler und eidgenössischer Ebene ihr Brevet als Walliser Feuerwehrinstruktorin erhalten. Es ist Bianca Ballmann. Sie ist in der Stützpunktfeuerwehr Zermatt eingeteilt. Ballmann tritt mit dem Rang eines Hauptmanns ins kantonale Instruktorenkorps ein und wird unter dem Mandat des kantonalen Amts für Feuerwesen unterrichten. Feuerwehrinstruktoren unterstützen die Kommandanten der regionalen und kommunalen Organisationen, um eine hohe Einsatzkompetenz für die 4400 Personen, die in den 65 Walliser Feuerwehrkorps sind, aufrechtzuerhalten.

Gemäss Mitteilung des Kantons erhielt Bianca Ballmann ihr Diplom, überreicht durch Staatsrat Frédéric Favre, beim offiziellen Rapport der Feuerwehrinstruktoren. Den Rapport haben die Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär und das kantonale Amt für Feuerwesen organisiert. An der Zeremonie bekam das kantonale Amt für Feuerwesen ferner das Qualitätslabel. Diese Zertifizierung bescheinigt die Qualität der Ausbildung im Wallis.

pd/wh

13. Februar 2020, 15:26

Artikel teilen