Erster Fall von Coronavirus im Wallis festgestellt

Der erste Fall einer Coronavirusinfektion ist im Wallis festgestellt worden. Beim Patienten handelt es sich um einen etwa 30-jährigen Oberwalliser. Es wurden Massnahmen ergriffen.

Ein Abstrich, der heute Vormittag einem Patienten aus dem Oberwallis im Alter von etwa 30 Jahren im Spital Visp entnommen wurde, hat im Labor des Zentralinstituts der Spitäler in Sitten ein positives Ergebnis angezeigt. Gemäss Prozedur muss noch ein Bestätigungstest durch das nationale Referenzzentrum in Genf durchgeführt werden, wie der Kanton Wallis am Freitagabend mitteilte.

Es wurden umgehend Massnahmen ergriffen. Der Patient, dessen Zustand als gut und nicht besorgniserregend gilt, wurde ins Spital Sitten eingewiesen. Vier Personen seiner Familie wurden zu Hause unter Quarantäne gestellt. Eine epidemiologische Untersuchung ist im Gange. Dies, um festzustellen, mit welchen anderen Personen er in Kontakt stand, damit auch für diese geeignete Massnahmen ergriffen werden können.

Weitere Informationen werden morgen Nachmittag zur Verfügung gestellt, sobald das Ergebnis des zweiten Tests, der vom nationalen Referenzlabor durchgeführt wurde, bekannt ist. Weitere Informationen über das Coronavirus und die Situation im Wallis sind auch auf einer Internetseite des Kantons zu finden.

pd/wn

28. Februar 2020, 22:21

