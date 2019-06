Marie-Andrée Schaller nach 15 Jahren verabschiedet

Nach 15 Jahren als Leiterin der Erwachsenenbildung Naters wurde Marie-Andrée Schaller am Mittwochabend im kleinen Rahmen von Gemeinderat Bruno Lochmatter und den Verantwortlichen der Schulleitung feierlich verabschiedet.

Gemäss Mitteilung übernahm Schaller die Leitung im Auftrag des Gemeinderates am 1. Juli 2004. Sie habe diese «sukzessive diversifiziert und geprägt» und das Angebot in den vergangenen Jahren so ausgebaut, «dass heute ein vielseitiges und attraktives Angebot für alle besteht». Trotz grosser regionaler Konkurrenz würden in Naters jedes Jahr viele verschiedene Kurse durchgeführt.

Schaller sei bei den Referenten und Kursteilnehmern sehr beliebt gewesen. «Ihre wertvolle Arbeit für die Bevölkerung von Naters, ihren steten Einsatz und ihre Loyalität» seien sehr geschätzt worden. Der Gemeinderat hat die Leitung der Erwachsenenbildung per 1. Juli an Simone Gattlen-Eggel übertragen.

pd/tma

27. Juni 2019, 14:21

