Etappensieg für «less is more together»

Das Protokoll zur Studie "less is more together" wird im Journal of Medical Internet Research Research Protocols publiziert. Foto: zvg

Mit dem Projekt «less is more together» stossen der Walliser Apothekerverband und die Walliser Ärztegesellschaft ein Umdenken im Gesundheitswesen an. Ein Vorzeigeprojekt.

Der Walliser Apothekerverband und die Walliser Ärztegesellschaft haben in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gesundheit Wallis vor einem Jahr ihr gemeinsames Projekt «less is more together- PPI» lanciert. In diesem ging es darum, einen verantwortungsbewussten, sinnvollen Umgang mit häufig verschriebenen Medikamenten zur Magensäurehemmung zu fördern, indem Apotheker, Patienten und Ärzte mit einfachen Mitteln aktiver als Team in den Prozess miteinbezogen wurden.

Die Verantwortlichen haben das Studien-Protokoll in Abstimmung mit den zukunftsträchtigen «Triple-Aim»-Ansätzen, die den Patientennutzen, Gesellschaftsnutzen und den ökonomischen Nutzen in den Vordergrund stellen, konzipiert und zur Publikation eingereicht. Nach erfolgreich durchlaufenem Peer-Review-Prozess wurde dieses nun zur Publikation im wissenschaftlich renommierten internationalen Journal of Medical Internet Research Protocols akzeptiert, was gemäss Mitteilung eine wichtige Anerkennung für das Projekt bedeutet.

Aktuell steht das Projekt in der Evaluations- und Datenauswertungsphase. Die Auswertungsfragebögen werden zurzeit an die beteiligten Patienten, Ärzte und Apotheker verschickt. Aus dieser Studie werden gemäss den Projektleitern richtungsweisende Erkenntnisse erwartet, die Wege aufzeigen, wie dank sinnvoller Zusammenarbeit mit einfachen Mitteln ein gemeinsamer Kulturwandel eingeleitet werden könnte. Für die Verantwortlichen steht fest: Eine sinnvolle Umsetzung der «less is more»-Strategien könnte die leidige Kostendiskussion nachhaltig verändern. Erste Resultate der Studie werden voraussichtlich Ende Jahr vorliegen und im Rahmen von "Planète Santé", der ersten Walliser Gesundheitsmesse, vorgestellt.

ip

22. Juli 2019, 13:44

