Experten für Cyberkriminalität tagen in Siders

Zahlreiche Fachleute diskutieren heute in Siders zum Thema Opferhilfe und neue Technologien. Foto: Walliser Bote

Ein Vierteljahrhundert ist es her, seit 1993 das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten in Kraft trat. Diesen Meilenstein nahmen Fachleute nun zum Anlass, um eine Fachtagung «Opferhilfe und neue Technologien» zu organisieren.

Welche Gefahren lauern im Internet? Und umgekehrt: was kann die künstliche Intelligenz bei der Beweissicherung und Strafverfolgung von Cyberkriminalität beisteuern? Diesen und weiteren Fragen gehen heute Donnerstag in der HES-SO Siders Fachleute aus Verwaltung, Polizei und Forschung nach.

So diskutieren die Experten in einer Gesprächsrunde, daneben stehen mehrere themenspezifische Referate auf der Agenda (z.B. «Cyberkriminalität: Beweissicherung und Prävention», oder: «Wie kann Cyberbelästigung vorgebeugt werden und wie ist dieser zu begegnen?»).

Begrüsst wurden die Teilnehmer u.a. von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten. Sie betonte die Aktualität des Themas und verlieh der Hoffnung Ausdruck, der Kongress werde neue Impulse für den Umgang mit der digitalen Welt geben.

Mehr zum Thema lesen Sie im Walliser Boten von morgen Freitag.

pac

06. September 2018, 14:33

