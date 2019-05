FC Wildi löst sich auf und spendet Vereinsvermögen

Der FC Wildi wurde 1971 unter Führung des damaligen Präsidenten Willhelm Seematter in Eyholz gegründet. Die Mitglieder lösten den Verein nach zehnjähriger Inaktivität in der letztjährigen Generalversammlung auf. Das restliche Guthaben geht nun an Oberwalliser Institutionen und Eyholzer Dorfvereine.

In den vergangenen 48 Jahren seien etliche sportliche wie kameradschaftliche Begegnungen entstanden. Zwischen 2005 und 2009 spielten die Eyholzer für den FC Visp 3 und so habe der FC Wildi länger je mehr seine Wurzeln verloren: «Seit nun zehn Jahren ist der Verein auf Eis gelegt. Deshalb entschied der heutige Vorstand unter Führung des Präsidenten Roger Heldner, den Verein aufzulösen.» Am 5. Oktober fand die Abschluss-GV statt, «umrahmt von vielen lustigen Erinnerungen und Erzählungen ehemaliger Spieler».

Das Restliche Guthaben von 5'000 Franken werde unter folgenden Oberwalliser Institutionen und Eyholzer Dorfvereinen aufgeteilt:

Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung

Verein Hospiz Oberwallis

IG Humorvisite Projekt Gesundheit!Clown® für Kinderspitex

Jugendverein Eyholz

Sternsinger Eyholz

24. Mai 2019

