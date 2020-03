Ab Donnerstag wieder offen

Die Strasse zwischen Rumeling, Inden und Leukerbad wird voraussichtlich erst am Donnerstag wieder geöffnet. Grund für die Verzögerungen sind Schneefälle, die die Räumungsarbeiten behindern.

Die Strasse zwischen Rumeling, Inden und Leukerbad wird voraussichtlich erst morgen Donnerstag wieder geöffnet. Dies bestätigt Strassenmeister Eddy Abgottspon auf Anfrage.

Infolge eines Erdrutsches im Bereich Bildjichehr war die Strasse am vergangenen Freitagmorgen gesperrt worden. Noch am selben Tag konnte die Strasse nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Montag musste die Strasse indes vorsichtshalber wieder gesperrt werden. Grund dafür waren starke Bewegungen am Berg, sagte Abgottspon gestern Montag gegenüber mengis media.

Eigentlich hätte der Abtransport des Gerölls planungsgemäss heute Dienstag beginnen sollen. Die Schneefälle haben den Abtransport zwischenzeitlich verunmöglicht. Die Arbeiten sollen deshalb voraussichtlich morgen Mittwoch beginnen und erwartungsgemäss gegen Donnerstagmittag abgeschlossen werden, so Abgottspon. Eine Umfahrung via Albinen ist weiterhin jederzeit möglich.

Das untenstehende Video von Vincent Pellissier, Chef der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau, zeigt den kontrollierten Felssturz von gestern Montag.

10. März 2020, 15:59

