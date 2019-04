Schüler, die lernen indem sie anpacken

In den beiden Ferienwochen in der Region Gampel-Jeizinen wird sich alles um das Thema "Wasser leiten und nutzen" drehen. Foto: Walliser Bote

Wie muss man Wasser so umleiten, dass es in der richtigen Menge dahin kommt, wo man es haben möchte? In den Ferienwochen im Sommer und im Herbst werden die Kinder auch eine Wasserleitung bauen. Foto: Walliser Bote

Im Sommer und Herbst dieses Jahres bietet der Naturpark Pfyn-Finges in Zusammenarbeit mit Lonza zwei Erlebniswochen für je 20 Kinder von zehn bis zwölf Jahren zum Thema "Technik und Natur" (TuN) an. Die Umsetzung übernimmt der Verein explore-it. Erleben und machen stehen dabei im Vordergrund.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, haben Studenten der HES-SO Teamakademie in Siders sowie Kinder der gd-Schule in Bratsch bei der Entwicklung des Angebots mitgeholfen. Die Schüler wurden auch in die Bedürfnisabklärung einbezogen. Sie wünschten sich etwa einen Ausflug in die Lonza, um die Möglichkeit zu erhalten, den Forschern und Mitarbeitern in der Produktion über die Schultern zu schauen. Ein junger Berater habe dabei klare Vorstellungen von einem solchen Einblick in den Chemiekonzern geäussert: Er verriet mit einem Augenzwinkern, dass er gerne "die eine oder andere Explosion sehen" möchte.

In den beiden Wochen soll sich alles um das Thema "Wasser leiten und nutzen" drehen. In der Mitteilung heisst es dazu: "Die Kinder lernen auf spielerische Weise die physikalischen Grundlagen im Umgang mit Wasser kennen. Sie bauen dazu Wasserleitungen, versuchen sich auf den Matten von Jeizinen im 'Wässäru' und konstruieren ein kleines Wasserkraftwerk. Biologische Phänomene rund um das Wasser werden unter der Führung von Mitarbeitern des Naturparks Pfyn-Finges in der näheren Umgebung erkundet."

tma

16. April 2019, 15:03

Artikel teilen