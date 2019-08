Fernfachhochschule Schweiz mit noch mehr Studierenden

Gemäss Rektor Michael Zurwerra finden die in den vergangenen Jahren geschaffenen und auf Digitalisierung zugeschnittenen Angebote guten Anklang bei den Studierenden. Foto: Christian Pfammatter

Die Fernfachhochschule Schweiz verzeichnet zum Start des Herbstsemesters 2406 Studierende und hält damit den Aufwärtstrend der letzten Jahre.

Im August starteten 866 neue Studierende der Fernfachhochschule Schweiz FFHS an den Standorten Zürich-Regensdorf, Bern, Basel und Brig-Glis ins Herbstsemester. Gesamthaft steigerte sich die Studierendenzahl um 5 Prozent auf 2406. Insbesondere in den Weiterbildungen wächst die Zahl der Studierenden gemäss Mitteilung stark auf insgesamt 563 Immatrikulationen.

Gemäss Rektor Michael Zurwerra habe man in den letzten Jahren in den Weiterbildungen einige auf die Digitalisierung zugeschnittene Angebote geschaffen, die guten Anklang finden würden. Dies gelte auch für den neuen Master in Digital Education, der die FFHS-Kernkompetenz Blended Learning vermittle.

Die beliebtesten Studiengänge sind der Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen mit 512 und Betriebsökonomie mit 413 Studierenden.

pd / ip

19. August 2019, 10:47

