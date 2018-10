Wallis plant Gastauftritt am Winzerfest in Vevey

An der Fête des Vignerons 2019 in Vevey sollen die Vielfalt, die Lebensfreude und die Einzigartigkeit des Wallis präsentiert werden. Foto: zvg

Am 26. Juli ist das Wallis im Rahmen eines kantonalen Tages zu Gast an der zwölften Ausgabe der Fête des Vignerons in Vevey. Derzeit werden an den Details für den Auftritt des Wallis am traditionellen Winzerfest, welches von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, gefeilt.

Für den Walliser Auftritt an der Fête des Vignerons im Juli 2019 in Vevey sind Investitionen von 250 000 Franken geplant. Märchenerzähler und Zirkusakrobaten, ein nachmittäglicher Umzug mit über 200 Walliserinnen und Walliser, eine Kinderwelt zum Thema «Suonen», moderne und traditionelle Walliser Musik sowie Stände mit lokalen Spezialitäten sollen gemäss Mitteilung während des kantonalen Tages auf dem Programm stehen.

Eine Projektgruppe aus Vertretern des Branchenverbands der Walliser Weine, der Walliser Obst- und Gemüse Branchenorganisation und von Kultur Wallis unter der Leitung von Valais/Wallis Promotion arbeitet derzeit an den Details des Programms. Mit der künstlerischen Leitung wurde der aus dem Wallis stammende Regisseur Stefan Hort beauftragt.

Botschafterin für das Wallis

Die Walliser Winzerin Line Dorsaz wird vom 18. Juli bis zum 11. August als Botschafterin des Wallis an den offiziellen Festaktivitäten der Fête des Vignerons teilnehmen. Dorsaz sei mit 21 Jahren nicht nur bereits eine Könnerin ihres Fachs, sondern auch eine überzeugte und überzeugende Botschafterin für den Walliser Weinbau.

Das detaillierte Programm des Walliser Tages wird im Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert.

pd / pan

01. Oktober 2018, 11:27

