Fieschertal: Identifizierung der Lawinenopfer abgeschlossen

Lawinenunglück. Die vier deutschen Skitourengänger sind am Freitag im Gebiet der Grünhornlücke ums Leben gekommen. Foto: zvg

Bei den Todesopfern des Lawinenniedergangs im Gebiet der Grünhornlücke handelt es sich um drei Männer im Alter von 49, 37 und 31 Jahren sowie um eine 30-jährige Frau. Dies teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit.

Die vier deutschen Staatsangehörigen waren am Karfreitag von der Finsteraarhornhütte zur Konkordiahütte aufgebrochen. Als die Skitourenfahrer am Abend nicht an ihrem Ziel ankamen, alarmierte der Hüttenwart die Kantonale Walliser Rettungsorganisation.

Diese hat noch am Abend bei einem Suchflug im Gebiet der Grünhornlücke mehrere Lawinenniedergänge festgestellt. Die Skitourenfahrer konnten jedoch nicht gefunden werden. Wegen der schlechten Witterung konnte die Suche erst am nächsten Tag fortgesetzt werden.

Auf einer Höhe von 3110 Meter über Meer - zwischen der Grünhornlücke und der Konkordiahütte - sind die Einsatzkräfte schliesslich auf die Verschütteten gestossen. Die Skitourenfahrer konnten aber nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.

pd/msu

30. April 2019, 11:21

