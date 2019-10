Genfersee-Fischer: Fangmenge an Felchen erneut zurückgegangen

Mit insgesamt 686 Tonnen gefangenem Fisch ist der Fischertrag im Genfersee im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge rückläufig. Im Vergleich zum Jahr 2017 entspricht die Fangmenge einem Rückgang von 19 Prozent, gegenüber 2015 beträgt der Ertragsrückgang sogar 40 Prozent.

Die Freizeitfischerei im Genfersee ist nach wie vor beliebt: 7600 Jahrespatente und mehr als 13 000 Kurzzeitpatente sind gemäss Mitteilung der Internationalen Kommission für die Fischerei im Genfersee von schweizerischen und französischen Behörden für das Jahr 2018 ausgestellt worden. Die ingesamt 140 Berufsfischer weisen unter Einbezug aller Fischarten mit 615 Tonnen die höchsten Erträge aus. Die Haupterträge der Fischerei im Genfersee werden nach wie vor bei den Felchen (280 Tonnen) und den Egli (279 Tonnen) erzielt.

Bei den Felchen wird bereits im vierten Jahr in Folge ein deutlicher Rückgang verzeichnet: Im vergangenen Jahr sind gegenüber 2015 555 Tonnen weniger Felchen gefangen worden, was einem Rückgang von 66,4 Prozent entspricht. Beim Hecht mit 44 Tonnen und beim Seesaibling mit 18,3 Tonnen sind die Fangzahlen in Bezug auf das Jahr 2017 konstant geblieben. Die Fänge bei den Forellen sind im Vergleich zum Vorjahr hingegen um 2.7 Tonnen (entspricht einem Minus von 30.9 Prozent) und im Vergleich zum Jahr 2015 sogar um 8 Tonnen zurückgegangen.

Mit 107,7 Tonnen erhöten sich indes zum dritten Mal in Folge die Fänge bei den Egli. Beim Signalkrebs, eine nicht einheimische invasiva Art, wurde, verglichen mit 2015, ein markanter Anstieg der Fänge auf 17.5 Tonnen verzeichnet. Die Fischereieröffnung für die Salmoniden im Genfersee, so wird weiter informiert, findet am 12. Januar 2020 statt.

Anlässlich der Sitzung der internationalen Kommission für die Fischerei im Genfersee wurde ferner auch das neue Ausführungsreglement des Abkommens zwischen dem Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik über die Fischerei im Genfersee für die Periode 2021 – 2025 geprüft. Mehrere technische und materielle Änderungen im neuen Reglement sollen eine nachhaltige Nutzung der Fischereigewässer sicherstellen, weswegen eine technische Gruppe damit beauftragt wurde, einen Vorschlag zur Verbesserung der Bedingungen für eine nachhaltige Fischerei im Genfersee zu erarbeiten. Das neue Reglement muss anschliessend durch die Schweiz und Frankreich bestätigt werden, bevor es am 1. Januar 2021 in Kraft treten sollte.

pan

15. Oktober 2019, 09:55

