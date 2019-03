UHC Embd Devils sind Cupsieger 2019

Die Spieler vom UHC Embd Devils (Foto) und des UHC Pfynland lieferten im Cupfinal begeisternden Unihockeysport. In der Verlängerung waren es die Embder, die das Golden Goal erzielen und sich zum verdienten Cupsieger krönen konnten. Foto: zvg

Am letzten Samstag hat in Brig der letzte Qualifikationstag der Damen stattgefunden. Dabei haben sich die Damen der Fletschi Cracks den ersten Tabellenrang gesichert und das Ticket für den Finaleinzug gelöst. Das grosse Highlight des Tages stellte schliesslich der Cupfinal der Herren zwischen dem UHC Embd Devils und dem UHC Pfynland dar. Die Embder holten sich den Titel in der Verlängerung. (6-5)

Damen

UHC Sierre-Challenge - STV Baltschieder Damen 7:4 (3:2)

Die Damen aus Siders gerieten früh ins Hintertreffen. Im Laufe der Partie legten sie jedoch einen Steigerungslauf hin und vermochten das Spiel noch vor der ersten Halbzeit zu drehen. Letztlich entschieden sie die Partie mit 7:4 für sich.

Fletschi Cracks Damen - STV Baltschieder Future 10:1 (3:0)

Lange taten sich die Damen der Fletschi Cracks gegen die defensiv spielenden Baltschiederinnen schwer. Erst nach der Pause gelang es den Saaserinnen den Gegner zu distanzieren und die zwei Punkte zu buchen.

STV Baltschieder - UHC Naters-Brig 5:2 (0:0)

Die Damen des UHC Naters-Brig hatten als einzige Mannschaft noch die Chance, den direkten Einzug in den Playoff-Final zu schaffen. Dieses Unterfangen gelang aber nicht. Die ausgeglichene Partie wurde erst in der zweiten Halbzeit spannend. Baltschieder ging in Führung und verteidigte den Vorsprung.

STV Baltschieder Future - UHC Sierre-Challenge 6:8 (2:4)

Im Duell der beiden Schlusslichter zeigte das Nachwuchsteam STV Baltschieder Future eine sehr gute Leistung. Die Mittelwalliserinnen bekundeten mehr Mühe als erwartet. Zum Ende setzten sich die Erfahrung und vor allem die Effizienz im Abschluss durch.

UHC Naters-Brig Damen - Fletschi Cracks Damen 7:3 (4:0)

Die Abschlusstabelle der Damen war bereits vor dem Spiel klar. So spielten beide Teams unbeschwert auf. Naters-Brig erwischte den besseren Start. Der erarbeitete Vorsprung verteidigten sie über das ganze Spiel hindurch souverän.

Die Damen der Fletschi Cracks stehen somit im Finale. Der zweite Finalist wird im Playoff-Halbfinal bestimmt. Der UHC Naters-Brig, der STV Baltschieder sowie Siders-Challenge treten am 5. und 6. April am Qualifikationstag gegeneinander an. Für die ganz junge Mannschaft des STV Baltschieder Future ist die Meisterschaft beendet.

Cupfinal

In der BFO Sporthalle Adler in Brig fand am Anschluss der Damenmeisterschaft der diesjährige Cupfinal statt. Der Beginn des Spieles war verhalten. Die Teams waren bedacht keine Fehler zu machen. Das 1:0 der Pfynländer wurde postwendend mit dem 1:1 beantwortet. Es entwickelte sich ein gefälliges Spiel mit einigen Grosschancen auf beiden Seiten.

Erst in der 17. Minute startete dann aber der Torreigen. Mit einem 3:2 für die Sustner ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit begann furios und läutete den Final mit harten Zweikämpfen und grossen Torchancen definitiv ein. Pfynland baute zwischenzeitlich den Vorsprung auf 5:2 aus. Doch die Embder kämpften sich zurück. Der Ausgleichstreffer gelang den Devils mittels einem Penalty. Dann war es nach einer Spielminute in der Verlängerung den Devils vorenthalten, den vielumjubelten Siegtreffer zu erzielen. Der UHC Embd Devils ist nach 2015/2016 wieder Cupsieger.

pd / pan

25. März 2019, 14:50

Artikel teilen