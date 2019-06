Der Direktor der OMS St. Ursula und Bildungsminister Christophe Darbellay durften am Samstagvormittag 128 erfolgreichen Absolventen einer Ausbildung an der Oberwalliser Mittelschule St. Ursula ein Zertifikat überreichen überreichen.

Aufgrund der Wetterprognosen musste die Diplomübergabe heuer für einmal vom schönen OMS-Garten in die Simplonhalle verschoben werden. Dort durften 128 erfolgreiche Absolventen ihre Zertifikate aus den Händen von Bildungsminister Christophe Darbellay in Empfang nehmen.

17 Kandidaten schlossen die Fachmittelschule im Berufsfeld «Gesundheit» ab, 22 Kandidaten im Bereich «Soziale Arbeit». 18 Kandidaten dürfen sich seit Samstagvormittag als erfolgreiche Absolventen einer Fachmaturität Pädagogik betiteln. In der Handelsmittelschule schlossen 28 Kandidaten ihren schulischen Teil ab und starten noch in diesem Sommer in das Praktikumsjahr BM/EFZ. Weitere 43 Kandidaten erhielten das Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss des Berufsvorbereitungsjahrs.

«Damit zählt ihr zu 2000 jungen Wallisern, die in diesen Tagen ihre Abschlussdiplome in Empfang nehmen durften», richtete Bildungsminister Darbellay das Wort an die versammelten Gäste und Schüler. Damit hätten sie nach der Einschulung und dem Ende der obligatorischen Schulzeit nun bereits einen dritten Meilenstein hinter sich gebracht, fährt Darbellay fort. «Diese drei Etappen stehen symbolisch für die Selbstentwicklung des Menschen.» Mit dem erlangten Wissen und den Kompetenzen sollen sie sich nun mit grossem Engagement in die Gesellschaft einbringen, fordert der Staatsrat: «Ihr seid unsere Zukunft.»

Wie in allen Jahren wurde der feierliche Rahmen mit Tanz- und Musikeinlagen von OMS-Schülern untermalt.

