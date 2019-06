Walliser Elektrizitätsgesellschaft mit zufriedenstellendem Geschäftsergebnis

Die Walliser Elektrizitätsgesellschaft FMV SA hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Betriebsergebnis von 8,5 Millionen Franken abgeschlossen und weist eine Produktion von 1'073 Milliarden Kilowattstunden aus. Wie die FMV anlässlich ihrer GV am Donnerstag bekannt gab, kann eine Dividende von 2 Prozent ausgeschüttet werden.

Das vergangene Jahr war gemäss Mitteilung der FMV SA vorteilhaft für die Walliser Wasserkraftproduktion. Das Unternehmen kann eine Produktion von 1'073 Milliarden Kilowattstunden ausweisen, was 5 Prozent über dem Mehrjahresschnitt liegt. Die Menge entspricht rund 10 Prozent der Walliser Produktion aus Wasserkraft.

Geprägt war das Geschäftsjahr 2018 von mehreren Projekten, welche zum Abschluss gebracht werden konnten. Anfangs Jahr konnte das Kraftwerk Gletsch-Oberwald in Betrieb genommen werden, dessen Jahresproduktion den Bedarf von rund 9'000 Haushalten deckt. Ferner wurde die neue 65/16 kV-Leitung im Saastal, sowie die neuen Unterwerke in Glis, Martinach und Les Vorziers in Betrieb genommen.

Die FMV hat sich im vergangenen Jahr unter anderem als Aktionärin an der evpass SA beteiligt, welche sich wiederum einen raschen Aufbau eines schweizweiten Netzes von öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge zum Ziel gesetzt hat. Mit dem Engagenemt bei der evpass SA wolle man zur Entwicklung der Elektromobilität in der Schweiz beitragen und das Ladenetz mit einheimischem und erneuerbarem Strom aus Wasserkraft versorgen, heisst es seitens der FMV. Auch habe man sich an einem neuen Modell zur künftigen Energieversorgung der Schweiz beteiligt. Die digitale Plattform, welches vom Startup-Unternehmen alinuid entwickelt wurde, vereinigt Wasserkraft-Produzenten, darunter die FMV, und weitere zwölf Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus der ganzen Schweiz. Ein schweizweiter Feldtest, so die FMV weiter, laufe bis Mitte 2020, mit der Unterstützung des Bundesamts für Energie.

An der GV ist das Verwaltungsrats-Mandat von Marcel Maurer um zwei Jahre verlängert, Anne-Laure Couchepin Vouilloz ist für eine Periode von drei Jahren in den Verwaltungsrat gewählt worden. Sie ersetzt Marc-Henri Favre, welcher aus dem Gremium zurücktritt. Auch hat der Kanton Wallis das Verwaltungsratsmandat von Renato Kronig um zwei Jahre verlängert.

