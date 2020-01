Über 100 Familien am Famigros Ski Day

Die Berner machten in Grächen das Rennen. Foto: zvg

Am Samstag fand der Famigros Ski Day statt, der heuer erstmals im Oberwallis durchgeführt wurde. Gastgeber war die Destination Grächen/St. Niklaus. Auf der Family Funslope ist eine Familie aus Bätterkinden (BE) am schnellsten um die Tore gekurvt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten zwei Familien aus Leukerbad.

Gemäss Mitteilung sicherte sich die Familie Marcel Nyffengger aus Bätterkinden (BE) den Sieg. Hinter ihr klassierten sich die Familien Kilian Roten und Patrick Grichting aus Leukerbad.

Wer am Ende zuoberst auf dem Treppchen sei jedoch am Famigros Ski Day eher nebensächlich: «Viel wichtiger waren die gemeinsamen Stunden im Schnee und das ganze Drum und Dran, das neben dem Plauschrennen stattfand.» Die Guggenmusik «Big Beans» aus Grächen sowie das Duo «Dave Frymann & Dieti Zurbriggen» umrahmten den Anlass musikalisch.

Der Famigros Ski Day findet über den ganzen Winter verteilt 18 Mal in verschiedenen Regionen der Schweiz statt. Der nächste Anlass geht am Samstag, 11. Januar im Schneesportgebiet Meiringen-Hasliberg über die Bühne.

Ebenfalls am Samstag fand in Grächen ein Mini-JO-Riesenslalom statt, an dem 121 junge Skifahrer teilnahmen.

